千葉の小林慶行監督「戦術的な部分もあるんですが、その前に一番大事なことが」17年ぶりの“J1対決”となった第30回ちばぎんカップが1月31日に行われ、ホームの柏レイソルがジェフユナイテッド市原・千葉に2-1で勝利した。1点差ではあったが、千葉の小林慶行監督が「完敗」と認める柏のクオリティが際立つゲームだった。リカルド・ロドリゲス体制2年目の柏は3-4-2-1をベースに、流動性を生かしたポゼッション能力とタイトなプ