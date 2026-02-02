次期米国連邦準備制度理事会（FRB）議長に指名されたケビン・ウォーシュ氏（56）は、典型的な「エリートコース」を歩んできた人物だ。学閥（ハーバード大）と経歴（モルガン・スタンレー役員、ホワイトハウス大統領特別補佐官、FRB理事）に加え、家柄（財閥家の婿）までもが華やかだ。特に、共和党の大物である義父とドナルド・トランプ米大統領との長年にわたる縁が注目を集めている。ウォーシュ氏は、グローバル・ビューティー企