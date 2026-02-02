〈「突然激昂してカッターを取り出し大振りで…」埼玉の中3男子が同級生から受けた大怪我を親にも3年間言えなかった“恐怖の理由”〉から続く2022年6月27日、埼玉県立の中高一貫校の中学3年生だったダイキさん（仮名）は、教室で昼休み明けの5時間目の準備をしていた。同級生のAにカッターで切りつけられ、右膝の内側を大きく切る重傷を負った。【閲覧注意】ダイキさんの体には、同級生にナイフで切られた痛々しい傷口が残ってい