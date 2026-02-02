43歳で第2子を出産した俳優の真木よう子が、16歳年下のパートナーである葛飾心との意外な馴れ初めを明かし、スタジオを沸かせた。【映像】真木よう子（43）の事実婚パートナー（27）2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2の初回放送では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが、ゲストに真木よう子を迎え、2025年12月の第2子誕生報告を機に改めて注目を集めているパートナーとの私生活についてトークを展開した