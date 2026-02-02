〈【衆院選予測2026】「自民が単独過半数」vs.「与党過半数ギリギリ」で意見が真っ二つ…“選挙の神様”元自民党事務局長・久米晃氏が読み解く「大手紙の情勢調査」と文春「選挙予測」〉から続く2月8日の投開票日に向け折り返し地点を過ぎた第51回衆議院議員総選挙。各候補者が全国でそれぞれの主張を伝えている。 高市首相が決断した電撃解散は吉と出るのか。 「週刊文春」は政治広報システム研究所代表の久保田正