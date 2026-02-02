フジテレビ朝の情報番組「めざましテレビ」が2日に生放送。MCである伊藤利尋アナウンサー（53）と井上清華アナウンサー（30）が欠席した。生放送中にMCの生田竜聖アナウンサーから「伊藤アナは今週休暇のためお休みです。そして井上アナもお休みです」とアナウンスした。そのため、この日は井上アナの代行で小室瑛莉子アナウンサーが番組進行した。