練馬区が延伸推進基金を30億円積み増し東京都練馬区は、都営地下鉄大江戸線の延伸に向けた取り組みを加速させます。区は来年度の当初予算案に、大江戸線延伸推進基金として30億円を計上。また、延伸後の沿線の姿を示す「沿線まちづくりデザイン」を秋頃に策定するほか、東京都が進める事業計画案の作成にも協力するとしています。【地図】これが大江戸線の延伸ルートと新駅の位置です大江戸線の延長は40.7kmにおよび、現時点で