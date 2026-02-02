批判殺到のなか、火葬場を独占する東京博善が値上げを繰り返すのはなぜか。その知られざる背景に、話題の書『火葬秘史』の著者が迫る。取材・文伊藤博敏（ジャーナリスト）いとう・ひろとし／1955年、福岡県生まれ。東洋大卒。編集プロダクション勤務を経て、1984年よりフリーに。経済事件などの圧倒的な取材力に定評がある。著書に『黒幕 巨大企業とマスコミがすがった「裏社会の案内人」』（小学館）、『同和のドン 上田藤兵衞