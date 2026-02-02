富山市が運営する牛岳温泉スキー場で、リフトが故障して緊急停止し、乗っていていた客約200人が救助された。牛岳温泉スキー場によりますと、1日午前、4人乗りの高速クワッドリフトが緊急停止した。運転を再開するとワイヤーが破損する恐れがあったため、リフトを止めたまま、スキー場のスタッフがロープなどを使って乗客を1人ずつ救助した。救助された乗客は約200人で、2時間近くかかったが、けが人は出ていない。原因は滑車の故障