『帰れない探偵』（柴崎友香著）が第77回読売文学賞（小説賞）を受賞しました！受賞を記念して、昨年の刊行記念として全国の書店で実施した選書企画「場所の記憶を探偵する」を群像WEBにて公開します。『帰れない探偵』を読んだかたは「次の一冊」の参考に、まだ読まれていないかたは『帰れない探偵』の世界の一端を知るためにぜひご覧ください。※各作品のコメントは編集部によるインタビューをもとに再構成したものです。オース