大型店舗の約2割が閉店世界の主要企業がまたひとつ、中国での事業戦略の転換を進めている。スウェーデンの家具大手イケアだ。1月7日、同社は、中国国内で運営する大型7店舗を２月で終了すると発表した。これにより、実店舗は41から34に減る。2割近い大型店舗の閉店は小売業にとってかなりインパクトが大きい。これまで同社は事業規模の拡大を続けてきたが、今後はネット通販などの活用で需要を精査する戦略に転換するとみられる。