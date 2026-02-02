皆さんは日本語を正しく使う事ができていますか？母国語にもかかわらず「難しい」と感じる場面は多々あるのではないでしょうか。そんな中、“日本語の間違い探し”をコンセプトにした書籍が話題を呼んでいるそうです。どんなものなのか調査しました。☆☆☆☆話題となっているのは『すごい変な文章』シリーズ。一見正しげな文章から誤りを見つける.....といった内容です。誤字脱字はもちろん、慣用句・事実関係・文脈上の間