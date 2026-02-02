彼女の浮気が発覚！これほど辛い出来事はありません。怒りに任せて別れるのは簡単ですが、愛する彼女ともう一度やり直したいなら、浮気という事実を水に流す強い精神力が必要です。そこで今回は、彼女に浮気をされたショックから立ち直る方法を９パターン紹介いたします。【１】浮気発覚直後は、冷静になるまで彼女と距離を置く浮気発覚直後は、衝動的な暴言で彼女を傷つけることを絶対に避けなければなりません（一生消えない遺