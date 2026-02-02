2008年のM-1グランプリ王者であり、今も第一線を走り続ける実力派コンビ・NON STYLEの石田明さん。ベストセラーになっている著書『答え合わせ』（マガジンハウス刊）では帯に「生粋の漫才オタク」と書かれています。そんな石田さんに、Xで20万以上の“いいね”を獲得した漫画『ローワライ』の作者・雪野朝哉さんが思う存分質問する対談2回目は、バラエティ番組の笑いを中心に、お笑いを紐解いていきます。漫才オタクの石田さん、ロ