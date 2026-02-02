放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、「ますだおかだ」おかだに密着したバファローズ応援ドキュメンタリーについてお届けする。＊＊＊今や弱小軍団"松竹芸能"の大黒柱「ますだおかだ」のおかだが1月9日私のラジオにやって来て「出た、ワォ！閉店ガラガラ、言うてる場合か」といきなり飛ばす。「セ