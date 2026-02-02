日経平均株価は5万円台に定着した。国策株、半導体株・AI株は株価上昇を続けており、高市ラリーが続く。この相場を見ると、株価上昇・含み益にフォーカスした投資をしたくなるが、配当金にフォーカスした投資も根強い人気がある。日本株の権利付き最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）といえば、3月および9月が注目されるが、2月に権利付き最終日を迎える銘柄があることをご存じだろうか。本記事は、2月に権利付き最終