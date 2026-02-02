大沢あかね 大沢あかね（40）が１日、都内で、美容実用書『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』の発売を記念したトークショーとサイン本お渡し会に臨んだ。イベント前には取材会が行われた。三児の母として育児中心の生活。仕事も、ロケあり・生放送ありで超多忙で、朝、顔を洗うのもめんどうで放置肌だったという大沢が36歳から一念発起し、美容ケアに目覚めた。「２年半ぐらいお仕事をお休みしていたんですけど、