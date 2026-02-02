テレビ朝日の田中萌アナウンサーが爽やかなジャケットコーデを披露した。１日に自身のＳＮＳをを更新した田中アナはインスタグラムに「六本木は天気がよいです今日はジャケットコーデこれが１５００投稿目でした」とつづり、着用している衣装のブランドを紹介すると、ツイードジャケットに白のロングスカートを合わせた爽やかなコーデ姿のオフショットをアップ。この投稿にファンからは「今日も素敵な衣装」「春を感じる