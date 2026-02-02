都内で年間に亡くなる人の数は約14万人。このほぼすべての人が直面する火葬料金の高騰問題に、ついに行政も重い腰を上げた。火葬場に存在する利権構造や業界の因習に切り込んできた本誌・女性セブンが、都議会や取材現場の第一人者とともに火葬ビジネスの最前線を詳報する。「火葬料金高騰に関する陳情は多いですね。『実家で葬儀をやったときには、あまりお金がかからなかったのに、東京で葬儀をするとどうしてあんなに高いんだ