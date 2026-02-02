あなたはわかりますか？突然ですが、“according to” ってどういう意味か分かりますか？ビジネス文書でも論文でもニュースでも、とにかく頻出の単語です。気になる正解は……正解は・・・「〜によれば」でした！“According to 〜” は、情報の出どころ（根拠・ソース）を示すときに使う表現です。「私の意見」ではなく、「〜という資料・人・データに基づく話ですよ」と示せます。語源のイメージとしては、「〜に沿って（その情