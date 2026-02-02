新庄市で1日、屋根の雪下ろしをしていた81歳の男性が転落し、くも膜下出血などの大けがをしました。警察の調べによりますと1日正午すぎ、新庄市大町の無職、斎藤和昭さん（81）が家族と2人で自宅の屋根の雪下ろしをしていたところ、およそ6メートル下に転落しました。斎藤さんは頭を強く打って病院に搬送され、くも膜下出血などの大けがをしました。斎藤さんは作業時、命綱やヘルメットを着用していませんでした。一方、きの