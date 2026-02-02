●昼頃から広く雨。山間部では雪やみぞれの可能性も●最高気温はところどころで2ケタとなるものの、午後は北風が吹いて冷たい空気に●あす3日(火)から日に日に気温上昇。5日(木)は3月中旬並みの暖かさに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、県内は概ね穏やかな空模様が続いていましたが、きょう2日(月)の未明から雪雲が流れ込んできました。この時間は西部や北部に雪雲や雨雲が広がっていますが、この雪や雨は目先1時間ほどで止むと見込