＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞2026年シーズン開幕戦は思わぬ結末となった。第3ラウンドが強風によりプレー続行不可能と判断されて順延。最終日は異例の寒さによりスタートが大幅に遅延し、最終ラウンドの中止が決定。54ホールの短縮競技となり、最終日は第3ラウンドの残りのみが行われた。【写真】これは危険寒波で