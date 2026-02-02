＜バーレーン選手権最終日◇1日◇ロイヤルGC（バーレーン）◇6719ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？日本勢は星野陸也、桂川有人、今大会が欧州ツアーデビュー戦の日本ツアーで昨季賞金王になった金子駆大の3人が出場し、金子が予選を通過した。最終日は、4バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル5アンダー・47位タイで終えた。大会