「お前、ダラダラしたいだけやんけ」――。かつて有名格闘家と事実婚関係にあり、現在はシングルマザーとして生きるえりさん（36）が、妊娠中に浴びせられたあまりに非情なモラハラの実態を告白した。【映像】元パートナー＆息子との写真2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2では、沖縄を舞台にしたシングルマザーの恋愛リアリティショーに密着。3歳の男の子を育てるえりさんは、過去のパートナーとの壮絶な日々