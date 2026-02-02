気象庁は、関東地方で２日夕方から３日明け方にかけて、落雷や竜巻、強い雨や降ひょうに注意するよう呼び掛けている。発表によると、関東甲信地方の上空５５００メートルにマイナス３３度以下の寒気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になるという。発達した積乱雲が近づく兆しがあれば、建物内に避難するなど安全確保に努めるよう呼び掛けている。