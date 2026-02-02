アメリカのプロレーシングドライバー、リンジー・ブルワーさん（28）が2026年1月20日、自身のインスタグラムを更新。美しいスタイルが際立つへそ出しショットを披露した。「Miami girl」ブルワーさんは、「She's a Miami girl now」とつづり、グリーンのトップスとスカートを合わせたヘソ出しコーデを公開した。インスタグラムに投稿された写真では、ウエストがちらりとみえるグリーンのトップスとスリットが入ったロングスカート