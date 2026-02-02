【アマの勘違い 打ち出す方向】トップからまっすぐ打ち出そうとするから肩が開いてしまう 切り返しで右に打ち出す意識があれば肩は開かない まっすぐ打ち出すために、早い段階でフェースをスクエアに戻そうとする人がいますが、その意識が、上半身の早い開きにつながってカット軌道になったり、薄い当たりになったりします。 一方、プロは、トップから右に打ち出す意識があるので肩が開くことはありません。このように肩