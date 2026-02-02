地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売 永島優美、フリーキャスター転身後初の雑誌登場は『FLASH』で 2025年にフジテレビを退社し、現在はフリーキャスターとして活躍しているの永島優美が『FLASH』に登場。4ページに渡り爽やかな表情を見せている。