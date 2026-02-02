福岡県内では交通死亡事故が相次ぎ、1月26日から29日までに4人が亡くなりました。 事故のうち3件には「車と歩行者の事故」「暗い時間帯に発生」という共通点がありました。運転手と歩行者ともに、命を守るために気をつけるべきことは。夜の現場を取材して、考えます。 福岡市博多区で1月27日、70歳の女性が車にはねられ死亡しました。同じ日には、福岡県須恵町でも52歳の女性がトラックにはねられ死亡しました。さらに1月28