高市首相「ホクホク」発言について説明、円安円高どちらが悪い良いかではない 高市首相は先日の円安に関する発言について説明した。 高市首相は自身の発言について「為替変動に耐えられる経済構造の構築が必要だと主張したかっただけだ」と強調。円高・円安のどちらが良いとか悪いとかと言ったわけではない。為替変動にも強い経済構造を構築したいと述べた。 高市首相は前日に行われた集会で「今は円安が悪いと言われてい