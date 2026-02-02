米共和党ジョンソン下院議長採決まで時間かかる、今週の政府閉鎖ほぼ確実か 米政府は1月31日に部分的な閉鎖に陥った。下院が2月2日に休会から戻り、トランプ米大統領も歳出法案を全面的に支持していることから資金不足は短期的にとどまる可能性が高いとの声。 ただ、米共和党のジョンソン下院議長は、採決が行われるまで数日はかかると指摘、共和党と民主党が移民取り締まりの抑制について議論しているため、政府閉鎖を終