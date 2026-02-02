「CIRCUS TOWN 」 山下達郎ソロデビュー50周年企画として、ファーストソロアルバム「CIRCUS TOWN」を50th Anniversary Editionとして4月8日にCDリリースすることが決定。24年ぶり最新リマスタリングに加え、ボーナストラックとしてオリジナルマスターより「言えなかった言葉を」、加えて未発表3曲を含むオリジナルカラオケ5曲を収録。山下達郎本人によるライナーノーツも掲載してリ