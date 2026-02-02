元フジテレビの三田友梨佳アナウンサーが、後輩アナとの仲良しショットを公開した。三田アナは２日までに自身のインスタグラムを更新。「大好きな人に会えた日三上アナといると、時間が一瞬で過ぎてしまいます。昔から変わらない笑顔に心がほっとするひとときでした」「＃フジテレビ＃可愛い後輩です」と記し、フジテレビの三上真奈アナと顔を寄せるショットをアップした。この投稿には、「友梨佳さんがお姉ちゃんのお顔