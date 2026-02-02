元スピードスケート女子金メダリストの高木菜那さんが１月３０日付で自身のＳＮＳを更新。ミラノ・コルティナ五輪に挑む妹の美帆、歌手の家入レオとの３ショットを公開した。「初の書籍『７回転んでも８回起きる』家入レオさんに書籍の帯を書いていただきました」「平昌オリンピックの前に知り合ってそれ以降、レオちゃんの曲に何度も勇気づけられたり助けてもらってきました」と投稿。姉妹で家入を囲み、３人で満面の笑みを浮