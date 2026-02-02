「タレカツ食堂 たれとん」は、2026年2月2日に東京都港区のニュー新橋ビルに1号店をオープン。オープン記念として、2月2日から6日まで、たれかつ丼2品を550円で販売するキャンペーンを開催します。忙しい人を支えるガッツリ＆スピーディーな丼メニューカツ丼といえば、玉子でとじた豚カツをご飯にのせたものが主流。それに対して「タレカツ食堂 たれとん」が提供する「タレカツ丼」は、揚げたての薄めのカツを甘辛い醤油ダレにくぐ