坂本慎太郎が新作アルバム『ヤッホー』のインタビューで「若い頃は、頭がおかしくてヤバい人が一番ヤバくて変な音楽を作れると思ってたんです。今はもう……頭がおかしい人は、ただおかしいだけ。そんな感じがしません？」と語ったことが一部で共感を集めている。 参考： たしかに、そこで言われているように、「社会から逸脱した人がすごい芸術を作れる」というタイプの天才像はかつてのものである気がする。こ