セリエA 25/26の第23節 パルマとユベントスの試合が、2月2日04:45にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ガエタノ・オリスタニオ（MF）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）らが先発に名を連ねた。