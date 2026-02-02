ラ・リーガ 25/26の第22節 ビルバオとレアル・ソシエダードの試合が、2月2日05:00にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、ルカ・スチッチ（MF）、パブロ・マリン（MF）らが先発に名を連ねた。 37分に試合が動く