現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、上田綺世と渡辺剛の日本コンビを擁する２位のフェイエノールトが、首位のPSVとアウェーで対戦。０−３でよもやの惨敗を喫し、勝点差が17に開いた。上田がCFで先発し、故障中の渡辺が欠場したフェイエノールトは、開始10分に先制を許すと、17分までにまさかの３失点。ここまで18ゴールの日本代表FWが牽引する攻撃陣も不発に終わった。大一番での不甲斐ない戦いぶりに、フ