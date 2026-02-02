ベトナム産タピオカ澱粉、インドネシア産ショートニング、タイ産ココナッツミルクなどのASEAN産食品を積んだ貨物列車が1月31日午前、中国の広西チワン族自治区の欽州港東駅を出発しました。列車はおよそ48時間後に重慶市の団結村駅に到着する予定です。これは、2026年に広西から運行された初めての西部陸海新通路「旧正月貨物列車」で、海外からの「旧正月用品」を重慶や成都などの西部地区に送り届けます。西部陸海新通路は、中国