私が生まれたのは、1941年（昭16）1月12日、広島県広島市平塚町（現中区東平塚町）だった。JR広島駅から約500メートル、広島有数の繁華街で流川（ながれかわ）や薬研堀（やげんぼり）のすぐ近く、広島市の中心地の一角だった。両親はともに広島県の出身で、父・利作（りさく）の実家は広島市中町（現中区中町）、中学校を卒業すると、海軍に入隊し、戦後は中国電力に勤めた。母・絹子の実家は広島市十日市町（現中区十日市町）で