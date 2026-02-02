アップルが開発していると噂の「ホームハブデバイス」が「ロボット式の回転台座」を搭載するかもしれません。 テック系ニュースサイトのThe Informationによれば、アップルのホームハブデバイスは小型ディスプレイ、スピーカー、そしてロボット式回転台座を搭載するとのこと。この製品は早ければ2026年の春にリリースされる可能性が高いとも言われています。 米メディアのブルームバーグのマーク・ガーマン記者は以前、