ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）が１日、完全復活を期す大砲・山川穂高内野手（３４）の減量報告に思わず仰天した。春季キャンプ前半の調整を一任されているＳ組の山川は、今月中旬まで福岡県内の施設で独自調整の予定だが、この日は筑後ファーム施設で練習。今年初めて顔を合わせた２人はがっちりと握手を交わした。「１０キロ、減量しました」――。山川からの報告に思わず「えっ？何キロ痩せたって？」と聞き返し、目