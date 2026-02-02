【モデルプレス＝2026/02/02】荒木飛羽が主演を務める映画「炎かがよへ」（4月3日公開）。この度、追加キャストとしてA.B.C-Zの戸塚祥太とtimeleszの原嘉孝の出演が決定し、場面写真や予告映像が公開された。【写真】「炎かがよへ」初解禁の予告映像◆「炎かがよへ」公開日・場面写真解禁この度、本作「炎かがよへ」の公開が、2026年4月3日にTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開と決定した。公開に先立ち、ポスタービジュアル、60秒予