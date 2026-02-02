これは、筆者が実際に体験した話です。就職活動中、理不尽な面接官に遭遇して悔しい思いをしたことはありませんか？ 筆者が出会ったのは、学生時代の頑張りを全否定してくる失礼な面接官。筆者が体験した、自分の価値観を再確認することになった就活エピソードをご紹介します。 「所詮バイトでしょ？」誇りを踏みにじった面接官の冷酷な言葉 専門学校時代、私はある飲食店でのアルバイトに情熱を注いでいました。社員が