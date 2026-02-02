児童ポルノの温床「女の子の裸や胸などを見てみたいと思った」「（画像は）お宝みたいなものなので、処分するのが惜しくなった」これは、未成年の女児らの着替えを動画で盗撮し、その一部をグループチャットで公開したなどの疑いで、４度逮捕されている岡山市内の教員の男（27）が語った動機の一部である。男は、秘匿性の高いSNSアプリに開設されたコミュニティ「盗撮教員グループ」に参加していた。このグループでは、未成年女児