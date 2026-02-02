テレビなどの気象情報で雨予報のときに表示される「傘マーク」。じつは日本独自の文化だといいます。詳しい話を江波山気象館（広島県広島市）の脇阪伯史さんに聞きました。☆☆☆☆●傘マークの生みの親は「福沢諭吉」だった？日本の天気予報のはじまりは1884年（明治17）の年6月1日。そのときの天気予報は「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天勝チ」という文章のみで、東京各地の派出所等に掲示されたと