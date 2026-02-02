女優の川島なお美さんの夫でパティシエの鎧塚俊彦氏が1日、自身のインスタグラムを更新。この日、17回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。川島さんは2015年9月に胆管がんのため54歳で亡くなった。 【写真】タキシードの鎧塚俊彦氏とウエディングドレスの川島なお美さん 「本日、十七回目の結婚記念日を迎えました。」と投稿。「女房と出会ったのは2006年。気がつけば、あの日から二十年という歳月が流れました。そ