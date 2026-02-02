相模ゴム工業株式会社がこのほど、全国の20代～60代の約1万4300人（事前調査は3万人）を対象に行った「ニッポンのセックス2026年版」の調査結果を特設ページで公開した。 【調査結果】浮き彫りになったデータ 調査は2018年度の調査から7年ぶりの実施で、セックスの平均回数や経験人数・初体験の年齢などのほか、浮気など幅広い調査内容を元に今を浮き彫りにしている。 日本人の1カ月のセックス平均回数